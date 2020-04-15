Эксперт: дефицита куриных яиц на Пасху не будет

По ее словам, «все предприятия работают в штатном режиме, а повышения цен быть не может, потому что все понимают сложившуюся ситуацию».

Также Бобылева удивилась, что кто-то через куриные яйца боится заразиться коронавирусом.

«Нужно, чтобы мы себя берегли, руки мыли, а курица не болеет коронавирусом», — объяснила она.