Эксперт: дефицита куриных яиц на Пасху не будет
Дефицит куриных яиц не ожидается, так как птицеводческие предприятия работают как обычно — рассказала генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева. Об этом сообщило ИА Nation News.
По ее словам, «все предприятия работают в штатном режиме, а повышения цен быть не может, потому что все понимают сложившуюся ситуацию».
Также Бобылева удивилась, что кто-то через куриные яйца боится заразиться коронавирусом.
«Нужно, чтобы мы себя берегли, руки мыли, а курица не болеет коронавирусом», — объяснила она.