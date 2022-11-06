Эксперт дал советы россиянам, как выгодно продать смартфон | 360°

Общество 06 ноября 2022, 02:54 Эксперт дал советы россиянам, как выгодно продать смартфон IT-экспет Мокеев посоветовал перед продажей смартфона поставить защитное стекло Unsplash

Читать 360tv в

Покупатель готов платить за смартфон больше, если он выглядит аккуратно. Об этом заявил в эфире радио Sputnik эксперт в сфере IT-технологий Никита Мокеев.

«Я бы порекомендовал поставить защитное стекло. Так создается ощущение, что вы обращались с аппаратом бережно. Даже если на экране есть маленькие царапины, стекло их скроет», — пояснил специалист.

Реклама

Устройство, которое ранее использовали, следует «откатить» до заводских настроек. Таким образом оно будет работать быстрее, нежели до этого.

Реклама

Кроме того, смартфон легче продать вместе с наушниками и зарядным устройством, приложив соответствующие чеки. Наличие коробки гарантирует покупателю, что гаджет не был украден.

По словам Мокеева, цены на iPhone даже на вторичном рынке очень высоки. Такими моделями интересуются многие покупатели, а вот на устройства на базе Android спрос значительно меньше.

Ранее эксперт Руслан Пермяков рассказал, как следует пользоваться смартфоном в морозы. Оказалось, что его стоит хранить в теплом месте и ненадолго доставать из кармана.