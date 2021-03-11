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    11 марта 2021, 14:04

    Эксперт дал советы по защите от кибермошенников

    Дарья Морозова

    Директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков рассказал о росте случаев мошенничества в интернете. Об этом сообщил RT.

    По данным МВД, случаи мошенничества в сфере информационно-телекоммуникационных технологий в январе этого года выросли на 32% по сравнению с январем предыдущего года.

    Кусков пояснил, что это логично, так как сейчас почти все пользуются интернетом и смартфоном. Он рекомендовал не отвечать на звонки с незнакомых номеров и никому не сообщать данные своего банковского счета.

    «Не открывать письма от незнакомых людей. А особенно — не переходить по ссылкам, которые есть в этих письмах, чтобы у вас не заразился смартфон какой-то вирусной программой», — добавил Кусков.