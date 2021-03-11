Эксперт дал советы по защите от кибермошенников

Директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков рассказал о росте случаев мошенничества в интернете. Об этом сообщил RT.

По данным МВД, случаи мошенничества в сфере информационно-телекоммуникационных технологий в январе этого года выросли на 32% по сравнению с январем предыдущего года.

Кусков пояснил, что это логично, так как сейчас почти все пользуются интернетом и смартфоном. Он рекомендовал не отвечать на звонки с незнакомых номеров и никому не сообщать данные своего банковского счета.

«Не открывать письма от незнакомых людей. А особенно — не переходить по ссылкам, которые есть в этих письмах, чтобы у вас не заразился смартфон какой-то вирусной программой», — добавил Кусков.