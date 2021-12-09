Эксперт дал советы по выбору красной икры

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов рассказал, как выбрать качественную красную икру. Об этом сообщило «Радио 1».

По данным сайта «Дни.ру», он рекомендовал никогда не брать икру на развес, только в банках. Также следует всегда смотреть на производителя, уточнил Соколов.

«Главное, надо смотреть регион, где производится», — рассказал эксперт.

Он уточнил, что самая вкусная игра — та, у которой на банке в графе «производитель» указано место добычи.