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    02 сентября 2020, 13:52

    Эксперт дал советы по подготовке растений к зимовке

    Дарья Морозова

    Автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина дала дачникам рекомендации, как подготовить растения к наступлению холодов. Об этом сообщило ИА Nation News.

    По словам Ганичкиной, следует собрать траву, обработать плодовые деревья от парши, мучнистой росы, плодовой гнили и ржавчины.

    Также специалист рекомендовала уничтожить вредителей в почке с помощью острого перца, золы, торфа и целлита.

    «На некоторые грядки сейчас можно посеять сидераты, весь сентябрь будет теплый и они за месяц так хорошо подрастут. <…> Сидераты — это горчица, гречка, клевер красный», — пояснила эксперт.

    Новости SMI.FM