Эксперт дал советы по подготовке растений к зимовке

По словам Ганичкиной, следует собрать траву, обработать плодовые деревья от парши, мучнистой росы, плодовой гнили и ржавчины.

Также специалист рекомендовала уничтожить вредителей в почке с помощью острого перца, золы, торфа и целлита.

«На некоторые грядки сейчас можно посеять сидераты, весь сентябрь будет теплый и они за месяц так хорошо подрастут. <…> Сидераты — это горчица, гречка, клевер красный», — пояснила эксперт.