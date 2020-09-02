Эксперт дал советы по подготовке растений к зимовке
Автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина дала дачникам рекомендации, как подготовить растения к наступлению холодов. Об этом сообщило ИА Nation News.
По словам Ганичкиной, следует собрать траву, обработать плодовые деревья от парши, мучнистой росы, плодовой гнили и ржавчины.
Также специалист рекомендовала уничтожить вредителей в почке с помощью острого перца, золы, торфа и целлита.
«На некоторые грядки сейчас можно посеять сидераты, весь сентябрь будет теплый и они за месяц так хорошо подрастут. <…> Сидераты — это горчица, гречка, клевер красный», — пояснила эксперт.