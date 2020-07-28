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    28 июля 2020, 16:18

    Эксперт дал советы, как устроить подростка на подработку

    Дарья Морозова

    Эксперт системы «Актион Кадры» Анастасия Синицына дала советы по устройству подростков на подработку. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

    Существует несколько вариантов работы для несовершеннолетних. Среди них: раздача листовок или печатных изданий, уборка территории, например офисов, расклейка объявлений и фасовка товаров.

    Синицына уточнила, что работодатели заключают трудовой договор с сотрудниками, достигшими 16 лет. До этого возраста это также возможно, но необходимо соблюдение определенных условий.

    В возрасте 15 лет договор заключают, если сотрудник получает или получил общее образование, а также выполняет труд, не наносящий вреда здоровью.

    В 14 лет подростков принимают на работу если: они получили либо получают общее образование, работа относится к категории легкой и не причиняет вреда, подросток работает в свободное время без ущерба учебе, один из родителей или попечителей не имеет ничего против.

    Также Синицына рекомендовала при поиске работы обратить внимание не факторы, которые вызывают подозрение: работодатель обещает большие деньги быстро — это может быть работа закладчиком, работодатель просит внести денежный взнос или предполагается сборка/сортировка продукции на дому.

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