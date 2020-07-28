Эксперт дал советы, как устроить подростка на подработку

Существует несколько вариантов работы для несовершеннолетних. Среди них: раздача листовок или печатных изданий, уборка территории, например офисов, расклейка объявлений и фасовка товаров.

Синицына уточнила, что работодатели заключают трудовой договор с сотрудниками, достигшими 16 лет. До этого возраста это также возможно, но необходимо соблюдение определенных условий.

В возрасте 15 лет договор заключают, если сотрудник получает или получил общее образование, а также выполняет труд, не наносящий вреда здоровью.

В 14 лет подростков принимают на работу если: они получили либо получают общее образование, работа относится к категории легкой и не причиняет вреда, подросток работает в свободное время без ущерба учебе, один из родителей или попечителей не имеет ничего против.

Также Синицына рекомендовала при поиске работы обратить внимание не факторы, которые вызывают подозрение: работодатель обещает большие деньги быстро — это может быть работа закладчиком, работодатель просит внести денежный взнос или предполагается сборка/сортировка продукции на дому.