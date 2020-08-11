Эксперт дал советы, как подготовиться ко второй волне коронавируса

Она рекомендовала раз в месяц проверять содержимое кухни и аптечки, чтобы понять, чего не хватает, а у чего истек срок годности. Также Колбасина посоветовала заранее закупить средства индивидуальной защиты.

«Мы, например, с друзьями скооперировались: нашли выгодную цену в интернете и купили маски, перчатки, антисептики оптом. Получилось очень удобно и выгодно», — рассказала она.