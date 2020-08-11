Эксперт дал советы, как подготовиться ко второй волне коронавируса
Финансовый консультант «Вашифинансы.рф» Наталья Колбасина посоветовала заранее купить необходимые товары перед второй волной коронавируса. Об этом сообщило ИА «Невские новости».
Она рекомендовала раз в месяц проверять содержимое кухни и аптечки, чтобы понять, чего не хватает, а у чего истек срок годности. Также Колбасина посоветовала заранее закупить средства индивидуальной защиты.
«Мы, например, с друзьями скооперировались: нашли выгодную цену в интернете и купили маски, перчатки, антисептики оптом. Получилось очень удобно и выгодно», — рассказала она.