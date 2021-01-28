Эксперт дал совет пенсионерам по борьбе с мошенниками

Заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Андрианов уточнил, что самый лучший способ — никому не сообщать свои личные данные. Он добавил, что такую информацию могут запрашивать только мошенники.

«Пенсионный фонд принимал меру по дистанционному обслуживанию, но персональные данные мы никогда не запрашиваем», — подчеркнул он.