Эксперт Черниговский: качество российского шампанского выросло

Генеральный директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский рассказал о том, что по качеству российское шампанское сейчас не уступает импортному. Об этом сообщило РИА ФАН.

Он объяснил, что во-первых, больше года в России действует закон для производителей вин. Он строго регламентирует производство алкогольной продукции.

«Второй момент — это ЕГАИС. С 2016 года эта система фиксирует все этапы прохождения любой легальной алкогольной продукции», — рассказал Черниговский.

Он пояснил, что российское шампанское сейчас дешевле, но при этом по качеству уже не хуже, чем зарубежное.

Эксперт добавил, что минимальная розничная цена — 164 рубля. За 350 рублей и выше можно купить игристое вино, чтобы получить «эстетическое наслаждение».

«То, что вы однозначно можете приобрести продукцию российских виноделов, в том числе шампанериев, раза в два дешевле, нежели импортные аналоги, — это точно. Условно, если бутылка импортного шампанского будет стоит тысячу, то с такими же потребительскими свойствами, но российское, обойдется уже в 500–600 рублей», — заключил он.