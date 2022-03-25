Эксперт Чагин: в Петербурге производится 17% лекарств в стране

Председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза Дмитрий Чагин заявил, что в Санкт-Петербурге производится 17% всех лекарств в стране. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

«Только Петербург сейчас закрывает потребности страны в жизненно важных лекарствах на 17%, а вся Россия целиком — на 86%»6 — заявил он.

Чагин уверен, что российские производители смогут обеспечить необходимое количество лекарств жителям России. Также он отметил, что Санкт-Петербург является фармацевтической столицей страны,