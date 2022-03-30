Эксперт Бриман: импортные марки пива исчезнут в магазинах через три месяца

Председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман заявил, что иностранные марки пива исчезнут в России примерно через три месяца. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным газеты «Известия», это не произойдет моментально, так как после ухода бренда остается некоторый запас готовой продукции и сырья.

«Вымывание ассортимента западных брендов в случае, как заявлено, полного прекращения лицензионного производства в России произойдет в перспективе трех-пяти месяцев», — заключил он.