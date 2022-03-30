facebook_pixel
    30 марта 2022, 02:18

    Эксперт Бриман: импортные марки пива исчезнут в магазинах через три месяца

    Дарья Морозова

    Председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман заявил, что иностранные марки пива исчезнут в России примерно через три месяца. Об этом сообщило РИА «Новости».

    По данным газеты «Известия», это не произойдет моментально, так как после ухода бренда остается некоторый запас готовой продукции и сырья.

    «Вымывание ассортимента западных брендов в случае, как заявлено, полного прекращения лицензионного производства в России произойдет в перспективе трех-пяти месяцев», — заключил он.