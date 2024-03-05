Общество 05 марта 2024, 18:15 Эксперт бизнес-клуба Карелина не поддержала идею привлечения женщин в профессию дальнобойщика

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В России предложили восполнить дефицит кадров в отрасли грузоперевозок с помощью привлечения в профессию женщин. Эту идею не поддержала эксперт бизнес-клуба Нина Карелина в беседе с Pravda.Ru.

По ее словам, из-за долгого отсутствия женщины в рейсах пострадает ее семья. Россиянки должны быть уверенными в том, что они смогут накормить своих детей, не уходя из дома на 24 часа в сутки.

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«Это не женская профессия уезжать из дома на энное количество дней, вести машины по трассе, быть одной, незащищенной. Не должна женщина бросать семью и не заниматься детьми», — отметила Карелина.