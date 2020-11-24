Эксперт: безработица ждет сферу услуг

По данным сайта «Утро.ру», он уточнил, что меньше всего ситуация отразилась на предприятиях с непрерывным циклом производства. Хестанов пояснил, что кризис в сфере услуг объясняется тем, что люди стали меньше ходить в заведения общепита.

«С одной стороны, ограничения, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией, с другой — изменение поведения потребителей», — заключил он.