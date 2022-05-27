Эксперт Бажинова назвала самый популярный тип недвижимости в Сочи

Эксперт по недвижимости Ольга Бажинова рассказала, какой вид жилья стал наиболее популярным в Сочи в последние несколько лет. Об этом написало РИА «Новости».

По словам эксперта, ситуация на курорте резко поменялась после Олимпийских игр 2014 года. В городе вырос спрос не только на аренду, но и на покупку жилья. Тогда застройщики отдавали предпочтение квартирам площадью не менее 33 квадратных метров. Сейчас спросом начали пользоваться апартаменты не более 25 квадратных метров, сообщили «Дни.ру».

Бажинова подчеркнула, что малогабаритная курортная недвижимость в Сочи может начинаться и от 20, и даже от 15 квадратных метров. Такие студии покупают в основном для летнего отдыха или для сдачи в аренду.