Эксперт Басманова рассказала, как вежливо попросить коллег изменить температуру кондиционера

В период жары в офисе нередко возникают споры на счет того, какую температуру установить на кондиционере. Некоторым людям неизменно бывает жарко, а кому-то из-за работы устройства становится слишком холодно. Специалист по этикету Элеонора Басманова рассказала, как уговорить коллег выбрать оптимальный режим, передала радиостанция «Говорит Москва».

По словам эксперта, во время установки режима важно учитывать пожелания всех сотрудников. Температура не должна быть слишком холодной, так как повышается риск заболеть. В первую очередь необходимо выйти на диалог с коллегами, рассказать им о том, что вы чувствуете себя некомфортно, а после поинтересоваться, какие есть варианты решения проблемы.

«Вы можете убрать немного и узнать, насколько это комфортно для всех остальных. Можете уточнить, что вы боитесь простудиться и так далее. Только путем длительных переговоров можно достигнуть необходимого решения», — рассказала Басманова.