Эксперт Баландина рассказала, какие товары станут востребованными при параллельном импорте
Научный сотрудник центра региональной политики института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Галина Баландина рассказала, что при параллельном импорте наиболее востребованными станут одежда, обувь и бытовая электроника. Об этом написал сайт РИАМО.
«Наибольшим спросом вероятно будут пользоваться потребительские товары: одежда и обувь, запасные части для автомобилей, бытовая техника и электроника. Для промышленного сектора параллельный импорт тоже востребован, но для каждого сектора это могут быть разные потребности», — сказала Баландина.
По словам эксперта, разрешение параллельного импорта еще не означает свободный импорт, в частности, ввоз автомобилей. Именно для ввоза в страну машин в коммерческих масштабах потребуется наличие одобрения типа транспортного средства, для получения которого необходимо участие изготовителя.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о параллельном импорте. Данная мера снизит рост цен на импортируемые товары.