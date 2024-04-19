Общество 19 апреля 2024, 11:52 Эксперт «Авито Работы» Кумпель: россияне стали измерять свой заработок в совокупности доходов

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Изменение у сотрудников отношения к форме занятости стало важным трендом на рынке труда в РФ. Об этом рассказал старший управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель в беседе с «Ридусом».

«Если раньше все хотели работать на каком-то постоянном рабочем месте, то сейчас все хотят работать в более или менее свободном графике», — пояснил специалист.

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Соответственно, теперь россияне измеряют свой заработок в совокупности доходов. Данный факт сильно изменил рынок, отметил Кумпель.