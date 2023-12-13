Общество 13 декабря 2023, 18:57 Эксперт Ассоциации участников рынка Кременсков назвал одежду и обувь самыми продаваемыми товарами на маркетплейсах

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Одежда и обувь считаются наиболее популярными и востребованными категориями товаров на маркетплейсах. Об этом сообщил эксперт Ассоциации участников рынка Алексей Кременсков в беседе с «Национальной службой новостей».

По его словам, эта категория занимает первое место по оборотам. Затем следуют товары домашнего пользования: посуда, постельное белье, бытовая химия и так далее, сообщил «ФедералПресс».

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«Маркетплейсы бывают разные, и у каждого есть свой топ категорий товаров, которые продаются лучше», — отметил Кременсков.