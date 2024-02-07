Общество 07 февраля 2024, 11:34 Эксперт Ассоциации карьерных консультантов Мурадян: 37% работодателей готовы предложить сотрудникам частичную удаленку

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Около 37% российских работодателей готовы предложить своим сотрудникам гибридную форму занятости. Об этом сообщил эксперт Ассоциации карьерных консультантов России Гарри Мурадян в беседе с «Национальной службой новостей».

По его словам, сотрудники согласны зарабатывать до 30% меньше на удаленке, поскольку в итоге получается тот же доход. Без потери качества работать дома могут копирайтеры, IT-специалисты, дизайнеры и маркетологи.

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«Получается, что это будет тот же доход, который они получали в офисе после вычета расходов на дорогу, обеды, траты на обновление гардероба, кофе и печеньки», — отметил Мурадян.