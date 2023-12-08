Общество 08 декабря 2023, 14:11 Эксперт ассоциации «Электронные деньги» Достов предрек исчезновение наличных

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Со временем наличные постепенно исчезнут из оборота, их вытеснят безналичные и цифровые деньги. Об этом сообщил председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов в эфире радио Sputnik.

По словам эксперта, сейчас на долю безналичных платежей приходится 70% покупок и переводов. Тенденция такого отказа от наличных, которая во многом сформировалась после пандемии коронавируса, будет только усиливаться.

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При этом россияне продолжат использовать наличные для формирования аварийного запаса накоплений и в виде мелких банкнот, например, для чаевых, сообщило «АБН24».