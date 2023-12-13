Общество 13 декабря 2023, 18:56 Эксперт «Ассоциации Блогеров и Агентств» Перлин: регулирование блогосферы поддержит законопослушных блогеров

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В последнее время профессию блогера все чаще ложно отождествляют с мошенничеством и обманом. Поддержать законопослушных участников рынка помогло бы регулирование блогосферы, заявил сооснователь «Ассоциации Блогеров и Агентств» Максим Перлин, сообщил «ФедералПресс».

По словам эксперта, среди блогеров есть совершенно разные люди, с разным жизненным опытом и знаниями. Сейчас необходимо избежать «некой охоты на ведьм», поэтому ассоциация хотела бы разделить профессии и категории блогеров.

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«Блогосфера — действительно большой рынок, который <…> платит налоги и уже давно достаточно серьезно вкладывается в экономику страны», — подчеркнул Перлин.