01 февраля 2024, 14:08
Эксперт АППСИМ Зыков: россияне все чаще отдают предпочтение отечественным соцсетям
Российские интернет-пользователи все чаще начали переходить с иностранных соцсетей на отечественные платформы. Об этом сообщил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков в беседе с «Ридусом».
По словам эксперта, сейчас большинством зарубежных соцсетей стало неудобно пользоваться. Так, для этого необходимо установить VPN-сервисы, из-за которых быстро разряжаются смартфоны.
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«Проще отказаться от иностранных платформ и смотреть интересный контент на российских площадках», — отметил Зыков.
Соцсети
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