Общество 01 февраля 2024, 14:08 Эксперт АППСИМ Зыков: россияне все чаще отдают предпочтение отечественным соцсетям

Читать 360tv в

Российские интернет-пользователи все чаще начали переходить с иностранных соцсетей на отечественные платформы. Об этом сообщил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков в беседе с «Ридусом».

По словам эксперта, сейчас большинством зарубежных соцсетей стало неудобно пользоваться. Так, для этого необходимо установить VPN-сервисы, из-за которых быстро разряжаются смартфоны.

Реклама

«Проще отказаться от иностранных платформ и смотреть интересный контент на российских площадках», — отметил Зыков.