Общество 19 февраля 2024, 11:49 Эксперт антинаркотического союза Рудакова предположила, что запрет на выращивание ипомеи вряд ли коснется дачников

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Ипомея трехцветная пополнила список запрещенных для выращивания растений, потому что обладает наркотическими и галлюциногенными свойствами. Как это отразится на дачниках, сайту телеканала «Звезда» рассказала зампредседателя правления Национального антинаркотического союза Алина Рудакова.

По ее словам, речь идет именно о культивировании растения и осознанном его выращивании. Поэтому, если пару цветков заметят на участке дачника, его вряд ли будут наказывать. Список запрещенных растений в России довольно большой, но они все равно могут попасть в землю случайно.

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«Нужно внимательно осмотреть свои дачные участки. Многие запрещенные растения достаточно случайно могут попасть на участок и хорошо там растут. Их сложно вывести», — отметила Рудакова.

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