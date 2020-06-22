Эксперт: аномальная жара может повредить фундаменты зданий в Якутии

По данным информагентства, температура воздуха в якутском городе Верхоянск прогрелась до +38 градусов по Цельсию.

«Якутия — это почти что за полярным кругом. Там вечная мерзлота, и повышенная температура приведет к тому, что она начнет подтаивать», — заметил специалист.

По его словам, из-за аномальной жары фундаменты зданий, возведенных в советские годы, могут деформироваться, поскольку они рассчитаны на прежние климатические условия.

«Этот фактор нужно иметь в виду строителям и на будущее», — обратил внимание Цыганков.