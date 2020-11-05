Эксперт: амбулаторные COVID-центры помогут разгрузить скорую помощь

По его мнению, это поможет избежать очередей и разгрузит скорую. Также следует создать кабинет, в котором больных будут осматривать, чтобы решить, кто может лечиться дома, а кому нужно в больницу.

«Есть отдельно стоящие здания поликлиник или поликлиники с отдельным входом в какой-то из блоков, например. Есть районные центры гигиены и эпидемиологии», — пояснил Жемчугов и добавил, что это, по его мнению, удобные места для таких центров.