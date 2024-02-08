Общество 08 февраля 2024, 15:24 Эксперт АКОРТ Караваев не поддержал идею разрешить покупателям есть продукты в магазине до оплаты

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В России предложили разрешить покупателям употребление продуктов в магазинах до их оплаты на кассе. Такую инициативу не поддержал эксперт Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев в беседе с «Национальной службой новостей».

По его словам, это создаст лишние проблемы торговым сетям. Реализация идеи потребует внесения множества изменений в другие нормативные акты и создаст излишнюю административную нагрузку на магазины.

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«Кроме того, у покупателей есть возможность посетить кафе, которые организованы в торговых залах многих федеральных сетей», — отметил Караваев.