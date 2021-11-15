Эксперт аграрного рынка заявил об опасности регулирования цен на сахар

Старший эксперт по сахарному рынку Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов прокомментировал ситуацию с регулированием цен на сахар. По его словам, если на этот товар сильно опустить цены, то хозяйства не смогут посадить новый урожай. Об этом он сообщил ИА НСН.

«Весной 2022 года будет новая посевная компания. Если цены будут низковаты, то хозяйства ничего не посадят. Иногда в таких ситуациях выгоднее вообще просто сделать паузу на год и ничего не сеять. Потому что уже с февраля хозяйствам надо закупать семена сахарной свеклы и понимать, на какую цену к осени следующего года надо ориентироваться, чтобы возместить затраты», — отметил Иванов.

Он отметил, что регулирование цен на некоторые продукты, которое правительство предложило в конце прошлого года, было крайне болезненной мерой.

«Честно говоря, вообще бы не хотелось, чтобы правительство на каком-либо товаре в России делало бы подобные вещи. Я думаю, что эта мера не позволила в достаточной мере увеличить посевные площади сахарной свеклы в этом году. Глядя на меры госрегулирования, хозяйства очень сдержанно увеличили посевные площади. Если бы их не было, посевов бы стало больше, и урожай сахарной свеклы этой осенью бы вырос», — заключил эксперт.

Стоимость килограмма сахара в октябре составила около 52,8 рубля за пачку. Это почти на 10% больше, чем год назад.