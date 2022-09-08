Экономист рассказал, по кому сильнее всего ударит энергетический кризис | 360°

Общество 08 сентября 2022, 02:56 Поделиться Telegram

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Viber Экономист рассказал, по кому сильнее всего ударит энергетический кризис Экономист Доброславский: энергокризис сильнее всего затронет страны Восточной Европы Pixabay.com

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Энергетический кризис в Европе усугубляется с приближением зимы, однако нехватка ресурсов больнее всего ударит по восточноевропейским странам, сообщил агентству «Прайм» руководитель Лаборатории низкоуглеродной и циркулярной экономики Центра устойчивого развития Школы управления Сколково Никита Доброславский. Этот регион больше всего зависит от поставок российского газа.

При эскалации напряжения более обеспеченным странам придется «делиться», что однозначно не вызовет у них особой радости, отметил эксперт.

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«Но этот процесс будет точечным и весьма ограниченным — газа хватит лишь на самое необходимое, а многие производства могут оказаться под угрозой закрытия», — предположил Доброславский.

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В Европе многие надеются на поставки газа из Канады, однако этот сценарий осуществить непросто — канадские порты не приспособлены для экспорта, отметил специалист. Он не исключил, что возможен возврат к теме «Северного потока — 2».

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