Экспериментальную подсветку пешеходного перехода запустили в Петербурге

Новый вариант выделения пешеходного перехода — подсветку синим цветом — опробовали в центре Петербурга. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на пресс-службу госучреждения «Ленсвет».

Синяя подсветка появилась на пешеходном переходе на углу улицы Чайковского и набережной реки Фонтанки. В дальнейшем такую подсветку собираются использовать повсеместно.

«Для широкого применения данной технологии необходимо провести ряд мер, в том числе касающихся конструктивной доработки оборудования. В рамках своей деятельности „Ленсвет“ периодически тестирует инновационное оборудование для выявления плюсов и минусов с учетом климатических условий региона», — пояснили в организации.