Эксперимент с самозанятыми признали успешным

«Он достаточно успешный, но он же пилотный», — заявил собеседник.

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Титов напомнил, что эксперимент ставили только в тех регионах, которые проявили себя как достаточно продвинутые, с развитой корпоративной системой, большим числом инвесторов, а также с новыми платформами на базе новых информационных технологий. То есть стать самозанятыми предлагали соотечественникам, которые знакомы с новейшими технологиями, пользуются гаджетами и работают в интернете.

По мнению Титова, распространение подобной технологии на всю Россию полезно.

В настоящее время эксперимент проходит в столице, Московской и Калужской областях, Татарстане. Если в этих субъектах РФ эксперимент официально признают успешным, он распространится еще на четыре региона, предположил Титов. Среди них могут оказаться Крым и Краснодарский край, потому что там сосредоточена значительная часть бизнеса — сдача комнат в аренду туристам. Кроме того, вопрос может затронуть дальние районы, в том числе, Забайкальский край. Как считает уполномоченный при президенте, самозанятые своей энергией смогут поднять экономику этих территорий.