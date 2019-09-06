  • Эксперимент с самозанятыми признали успешным

    06 сентября 2019, 20:16

    Алена Макаренко

    Первые итоги реализации эксперимента с самозанятыми оказались достаточно успешными. Так считает уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов, сообщил сайт News.ru.
    Эксперимент с самозанятыми признали успешным

    «Он достаточно успешный, но он же пилотный», — заявил собеседник.

    Россияне стали больше работать неофициально

    Подробнее

    Титов напомнил, что эксперимент ставили только в тех регионах, которые проявили себя как достаточно продвинутые, с развитой корпоративной системой, большим числом инвесторов, а также с новыми платформами на базе новых информационных технологий. То есть стать самозанятыми предлагали соотечественникам, которые знакомы с новейшими технологиями, пользуются гаджетами и работают в интернете.

    По мнению Титова, распространение подобной технологии на всю Россию полезно.

    В настоящее время эксперимент проходит в столице, Московской и Калужской областях, Татарстане. Если в этих субъектах РФ эксперимент официально признают успешным, он распространится еще на четыре региона, предположил Титов. Среди них могут оказаться Крым и Краснодарский край, потому что там сосредоточена значительная часть бизнеса — сдача комнат в аренду туристам. Кроме того, вопрос может затронуть дальние районы, в том числе, Забайкальский край. Как считает уполномоченный при президенте, самозанятые своей энергией смогут поднять экономику этих территорий.