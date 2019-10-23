Эксперимент с налогом для самозанятых затронет еще 13 регионов

С начала 2020 года в России к эксперименту с особым налоговым режимом для самозанятых подключат еще 13 регионов. Пока всего четыре субъекта тестируют режим.

«В следующем году мы, обсудив с налоговиками их возможности, договорились о том, что с начала года даем возможность участия в этом эксперименте (по введению спецрежима для самозанятых, — прим. ред.) в том режиме, который сегодня осуществляется в четырех регионах, регионам, которые высокообеспеченные, регионы-доноры — 13 регионов таких», — сказал министр финансов Антон Силуанов в эфире Первого канала в программе «Право на справедливость».

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Со второй части 2020 года в эксперимент включат все субъекты России. Перед налоговой стоит задача создать продукт, который будет фиксировать «хитрых предпринимателей», которые пользуются специальным режимом для оптимизации налогообложения.

Эксперимент заключается в том, чтобы проверить перспективы схемы, при которой предприниматели нанимают на штатные места самозанятых. В сентябре в ФНС сообщили, что более 200 тысяч предпринимателей зарегистрировались в качестве самозанятых, но почти 90% никогда не имели свой бизнес.

Пока в эксперименте участвуют Москва, Московская и Калужская области, Татарстан. Тесты начали 1 января 2019 года, передает агентство Ura.ru. Его главным условием является то, что 4% налога от доходов, полученных самозанятыми от физических лиц, 6% на доходы юридических, не могут менять в течение всего действия эксперимента.