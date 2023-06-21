Общество 21 июня 2023, 13:36 Эксперимент по ускоренной выдаче загранпаспортов предложили провести в Москве «Новые люди» предложили провести в Москве эксперимент по ускоренной выдаче загранпаспортов РИА «Новости»

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Вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков попросил правительство провести в Москве эксперимент по ускоренной выдаче загранпаспортов, сообщил ТАСС.

По его словам, некоторые сайты в интернете предлагают получить документы быстрее положенного срока. По этой причине депутат предложил за дополнительную плату оказывать услугу за меньшее время.

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Он выразил надежду, что удачно проведенный эксперимент позволит снизить госпошлину для тех, кто будет получать документы в установленные три месяца. Даванков допустил, что инициативу удастся распространить на получение всех государственных документов в стране.

Ранее в России возобновили прием заявлений о выдаче биометрических загранпаспортов.