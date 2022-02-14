Уже с 1 марта в России планируют запустить эксперимент по маркировке электронных устройств. Проект о введении такой процедуры доработал Минпромторг.

Участниками эксперимента могут добровольно стать производители и импортеры товаров 26 категорий, уточнил «Коммерсант». Среди них ноутбуки и планшеты, смартфоны и электронные книги, печатные платы и видеокамеры.

Вместе с маркировкой будут вводить утилизационный сбор. Эксперимент продлится до 31 января 2023 года, уточнило издание.

Необходимости в маркировке не увидели в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), которая объединяет Apple, Huawei, LG, HP и другие бренды.

По словам представителя РАТЭК Антона Гуськова, маркировка — это бесполезная мера. Он пояснил, что электроника и бытовая техника являются одними из самых легальных сегментов, где почти нет контрафакта. У большинства изделий есть серийный номер, а у смартфонов и планшетов имеется и IMEI.

Гуськов добавил, что поставщики электроники и так платят экологический сбор, который учитывает утилизацию, поэтому еще один утильсбор, по его оценке, может привести к тому, что себестоимость продукции вырастет.