Эксперимент по маркировке пива в России начнется 1 апреля

Правительство утвердило сроки предстоящего эксперимента по маркировке для идентификации пива и других слабоалкогольных напитков. Он будет проводиться с 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года.

«Провести с 1 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков средствами идентификации», — соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Помимо пива маркировать планируется сидр, медовуху и грушевый сидр пуаре, сказано в опубликованном проекте правительственного постановления.

Участие в эксперименте будет добровольным, сказано в документе.

Основными целями эксперимента обозначены: определение наилучшего способа маркировки, отработка механизма, который позволит не допустить незаконный ввоз пива и другого слабого алкоголя, а также анализ целесообразности введения маркировки в целом.

Тем временем российские пивовары предлагают запретить продажу пива дешевле 45 рублей за 0,5 литра. Данное предложение уже обсуждают в Минфине РФ, сообщило Ura.ru.