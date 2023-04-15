Общество 15 апреля 2023, 18:25 Эксперимент по маркировке красной и черной икры запустили в России Мишустин подписал постановление об эксперименте по маркировке икры с 15 апреля РИА «Новости»

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Эксперимент по маркировке красной и черной икры начался в России. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Срок действия эксперимента составит почти год — с 15 апреля 2023 года по 31 марта 2023-го. Маркировке подлежит икра осетровых и лососевых рыб, упакованная в потребительскую упаковку.

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Среди целей эксперимента отметили определение оптимальных способов маркировки, организацию эффективного взаимодействия органов власти с производителями и импортерами икры, а также с оптовыми и розничными организациями по ее продаже. Также пройдет тестирование информационной системы.

Контроль за выполнением соответствующего постановления возложили на Минпромторг, Минсельхоз, Федеральное агентство по рыболовству и другие ведомства.

Ранее в России утвердили список животных, которые подлежат индивидуальной или групповой маркировке. В него включили свиней, лошадей, овец, оленей, верблюдов и другие виды животных. Сведения о них будут хранить в единой базе данных в области ветеринарии.