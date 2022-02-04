Эксперимент по маркировке электронных сигарет проведут в России с 15 февраля 2022 года по 28 февраля 2023 года. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Правительство РФ постановляет: <…> провести с 15 февраля 2022 года по 28 февраля 2023 года на территории РФ эксперимент по маркировке средствами идентификации и мониторингу оборота отдельных видов никотиносодержащих жидкостей и электронных систем доставки никотина», — сказано в документе.

Постановление опубликовали на официальном портале правовой информации. Провести эксперимент поручили Минпромторгу, Минздраву, Минсельхозу, ФНС и некоторым другим ведомствам. Доклады о проделанной работе обязали предоставить до 30 сентября 2022 года и до 31 января 2023 года.

Провести эксперимент по маркировке летом 2021 года предложил Минпромторг. Нововведение будет носить добровольный характер. Участникам оборота бесплатно предоставят специализированное оборудование.

Ранее депутаты Госдумы предложили полностью запретить продажу вейпов и жидкого никотина в России. Они отметили, что курение вейпов негативно влияет на здоровье в целом, а в пандемию это особенно опасно.