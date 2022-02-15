Эксперимент по маркировке электронных сигарет и жидкостей для них стартовал в России

В России начался эксперимент по маркировке электронных сигарет, а также жидкостей для них. Продлится он чуть больше года — до 28 февраля 2023-го.

Маркировка электронных сигарет призвана обезопасить население от контрафактного никотина, а также обелить отрасль, отметил ТАСС. По словам руководителя товарной группы «Табак», оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Андрея Железнова, начали с табачных изделий. Эта группа первая вошла в систему «Честный знак».

«В завершающей стадии находится пилот по маркировке табачных стиков, и, наконец, мы запускаем эксперимент по маркировке электронных сигарет и жидкостей для них», — привела пресс-служба организации слова Железнова.

Поскольку инициировал включение этой категории в маркировку бизнес, то пилотный проект пройдет при поддержке отрасли. Органы власти с помощью маркировки смогут оказать поддержку российским производителям в легальной конкурентной борьбе, уверены в Союзе предприятий индустрии немедицинской ингаляции.

Президент организации Дмитрий Владимиров пояснил, что свою эффективность обязательная маркировка уже показала в иных товарных группах. По его мнению, рынку никотинсодержащей продукции этот вид учета необходим. Это, как минимум, позволит оценить реальный объем этого рынка в РФ, уверен он.

О сроках проведения эксперимента по маркировке электронных сигарет стало известно в начале февраля. Постановление об этом подписал российский премьер Михаил Мишустин. Эксперимент поручен Минпромторгу, Минздраву, Минсельхозу, ФНС и ряду других ведомств. Предоставить доклады о проделанной работе необходимо до 30 сентября текущего года и до 31 января следующего года.