Общество 26 января 2023, 15:08 Эксперимент по борьбе с «просрочкой» в магазинах проведут в России Правительство: эксперимент по борьбе с «просрочкой» в магазинах стартует 1 февраля freepik

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Эксперимент по работе системы, которая будет технически блокировать продажу нелегального табака и просроченной продукции, начнется в России с 1 февраля. Об этом сообщила пресс-служба российского правительства.

«С 1 февраля по 1 августа 2023 года в России планируется проведение эксперимента по внедрению системы, исключающей техническую возможность продажи просроченной продукции, а также незаконно введенной в оборот табачной и никотинсодержащей продукции», — сказано в сообщении.

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Постановление об этом подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Молочные продукты, продукты для детей, минеральная и бутилированная вода — вот список продуктов, которые примут участие в эксперименте. Товары, которые не будут допускать к продаже, намерены отслеживать при помощи средств маркировки системы «Честный знак».

Также в исследовании примут участие жевательный, курительный и нюхательный табак, электронные системы нагревания, курительные смеси для кальяна, табак для кальяна. Ключевая задача эксперимента — отработать механизм обмена данными о маркированной продукции между магазинами и информационной системой мониторинга за оборотом товаров, которые обязательно должны быть маркированы.