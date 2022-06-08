Экскурсоводы Петербурга начали подготовку к обязательной аттестации

Экскурсоводы и гиды с сентября этого года обязаны раз в пять лет проходить аттестацию, чтобы подтвердить свои знания. Петербургские гиды уже начали готовиться к этому мероприятию, написала газета «Петербургский дневник».

Экскурсоводы должны будут проходить аттестационный экзамен на базе Городского туристско-информационного бюро. Там будут оценивать их профессиональные знания, умения составлять маршруты и тексты экскурсий.

«В целом многие туристические агентства, арт-пространства, частные экскурсоводы, озадачившись изменениями в законодательстве, обращаются к нам для того, чтобы пройти курс профессиональной переподготовки. Поэтому поток желающих обучаться сейчас очень большой. Однако он все равно несопоставим с пятью тысячами гидов, которые сегодня работают в Петербурге», — рассказал изданию президент Санкт-Петербургской современной академии Вадим Окрушко.