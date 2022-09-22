Экскурсионный маршрут «Путь Петра» появится в Петербурге | 360°

Общество 22 сентября 2022, 19:09 Поделиться Telegram

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Viber Экскурсионный маршрут «Путь Петра» появится в Петербурге

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Интерактивный экскурсионный маршрут «Путь Петра», проводящий по местам петровских времен, появится в Санкт-Петербурге до конца года. Об этом рассказала газета «Петербургский дневник».

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Вместо экскурсоводов на маршруте будут стенды с исторической информацией и QR-кодами для переходов на специальный сетевой ресурс с более подробными текстами и иллюстрациями. Маршрут пройдет по всей Петровской набережной до домика Петра, далее проследует по Троицкой площади, выйдет на Кронверкскую набережную, свернет возле Восточного Артиллерийского моста на Кронверкскую протоку и закончится в Александровском парке возле мини-города.

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