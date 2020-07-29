«360» провел для олимпиадницы по физике Алисы Бугровой экскурсию в МФТИ

Выпускница долгопруднинского Физтех-лицея имени Капицы Алиса Бугрова мечтает поступить в Московский физико-технический институт (МФТИ). Девушка уже сделала серьезную заявку на получение профессии физика, она стала золотым призером на Европейской олимпиаде по физике.

Но поступить в вуз, который готовит специалистов в области теоретической, экспериментальной и прикладной физики, математики, информатики, химии, биологии и смежных дисциплин, довольно сложно. Поэтому телеканал «360» устроил ей экскурсию в лаборатории института.

Алисе посчастливилось принять участие в эксперименте по физике вместе с наставником. Она рассказала, что ультразвук имеет сейчас весьма широкое применение.

«С помощью ультразвука можно чистить танки. С помощью него можно изготовить йогурт, потому что с помощью ультразвука можно смешать несмешивающиеся жидкости», — сообщила выпускница.

Алиса Бугрова завоевала золотую медаль в Европейской олимпиаде по физике, в которой приняли участие школьники из 50 стран. Состязания в режиме онлайн длились шесть дней. С победой ее поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев.