Экскурсии возобновились в семи московских парках
Семь московских парков возобновили проведение экскурсионных программ после снятия ограничений из-за коронавируса. Среди парков музей-усадьба «Кусково», парки «Кузьминки» и «Сокольники». Об этом сообщил сайт mos.ru.
Жители и гости столицы могут посетить достопримечательности, а также исторические места парков, написала «Вечерняя Москва».
Проводятся как платные, так и бесплатные экскурсии. Познавательные прогулки возобновились в Измайловском парке, Воронцовском парке, ландшафтном парке «Митино» и в парке «Северное Тушино».