Экскурсии возобновились в семи московских парках

Жители и гости столицы могут посетить достопримечательности, а также исторические места парков, написала «Вечерняя Москва».

Проводятся как платные, так и бесплатные экскурсии. Познавательные прогулки возобновились в Измайловском парке, Воронцовском парке, ландшафтном парке «Митино» и в парке «Северное Тушино».