Экскурсии шесть дней в неделю. Пенсионеры смогут бесплатно путешествовать по Подмосковью

Пенсионеры из Химок теперь могут бесплатно путешествовать по Подмосковью на автобусе с собственным гидом. Скоро комфортный сервис появится и в других муниципалитетах.

Источник фото: телеканал «360»

В юности Тамара Николаевна успела объездить всю Европу и половину Азии: должность партработника позволяла. Потом сменила работу, стала мамой, и было не до путешествий. Сейчас, на пенсии, решила наверстать упущенное. В компании подружек отправилась в Новый Иерусалим.

Бесплатную поездку организовали благодаря программе «Активное долголетие». В Химках для пожилых людей решили устраивать экскурсии по подмосковным достопримечательностям. Тамара Макарова любит пересматривать фото с прошлых поездок — например из Коломны.

«Пастилу ели, пастилу покупали, вообще, очень интересно, успели сходить в Кремль. Сейчас многое отремонтировали, много сделали музеев в Подмосковье, которых не было», — рассказала Тамара Макарова.

Каждый день, кроме воскресенья, в 10 часов автобус под названием «Добробус» забирает группу и отвозит на экскурсию. Он рассчитан на 40 человек. Записаться можно по телефону. После насыщенной туристической программы «Добробус» возвращает бабушек и дедушек обратно.

В поездке экскурсантов сопровождает гид, медик, каждому выдается сухпаек, можно сделать чай. Сегодня чаепитие особенно важно, ведь экскурсия получилась праздничной — ветеран труда из Химок Людмила Киселева отмечает 83-й день рождения.

Источник фото: телеканал «360»

Новость о «Добробусе» быстро разлетелась по Химкам, и в очереди на активный отдых уже больше шести тысяч пенсионеров. Ажиотаж большой, поэтому появилась идея запустить «Добробусы» и в других городах Подмосковья.

«Спасибо вам большое, что дали нам такую возможность, посетить наше Подмосковье в таком комфортабельном автобусе, настолько этот проект нас радует», — отметили пенсионеры.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал в пятницу, что власти планируют запустить автобусы в нескольких округах региона. «Мы такие автобусы будем делать в ряде муниципалитетов, чтобы также можно было шесть дней в неделю ездить», — уточнил Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

В поездке путешественники коротают время за просмотром фильмов. Пока в маршруте «Добробуса» только подмосковные города, но, возможно, скоро список расширится — бабушки и дедушки очень хотят съездить в Петербург.