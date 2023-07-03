03 июля 2023, 18:02
Экскурсии по Соляному городку запустили в Петербурге
В Санкт-Петербурге запустили экскурсии по старинному кварталу, окруженному Соляным переулком, набережной Фонтанки и улицами Гангутской и Пестеля. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».
С Соляным городком связаны имена практически всех представителей императорской династии, в истории этого места отражаются основные вехи развития Санкт-Петербурга.
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Отмечается, что экскурсии по Соляному городку будут проводиться по воскресеньям, они рассчитаны на людей старше 18 лет.
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