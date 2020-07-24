Экскурсии на ледоколе «Красин» стали очень популярны во время пандемии

«Экскурсии проводятся в бесконтактном режиме в виду того, что ледокол располагает небольшими помещениями, где расположить людей с соблюдением необходимой дистанции невозможно. Сегодня мы не показываем экспозиции. Для гостей открыты палубы, рулевая рубка и пеленгатор», — поделилась Мария.

По ее словам, до пандемии коронавирусной инфекции экскурсии состоялись ежедневно. Они проводились с 11:00 до 18:00. Тогда в группах было по 20-25 человек.

Из-за эпидемиологической ситуации стала очень популярна прогулка по верхней палубе. Туда посетители могут отправиться самостоятельно.