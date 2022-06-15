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    15 июня 2022, 20:15

    Экскурсии на электросамокатах запустили в Капотне

    Анастасия Борискова, Полина Петухова

    Экскурсии в новом формате запустили в Капотне в рамках второго сезона проекта «Москва без окраин».

    Экскурсии на электросамокатах запустили в Капотне

    «Капотня стала совершенно новым красивым районом Москвы. Ломаются все стереотипы. Эта экскурсия организованна Музеем Москвы, который не так давно проводил выставку, посвященную району Капотня. И проводится это совместно с нефтеперерабатывающим заводом, который является социально ориентированным», — рассказала о проекте сенатор Российской Федерации Инна Святенко.

    Экскурсии на электросамокатах запустили в Капотне | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Посетители экскурсии общаются с профессиональным гидом, который рассказывает об истории, архитектуре, градостроительных особенностях, природе и ландшафте самобытной Капотни. Гид также показывает уникальные места этого района.

    Экскурсии на электросамокатах запустили в Капотне | Изображение 2Источник фото: телеканал «360»

    Участники экскурсии посетят сквер Героев-Нефтяников, проедут на самокатах мимо стадиона, где воспитывались звезды российского футбола братья Березуцкие и Игорь Симутенков. Проедут также Дом культуры, где начинал карьеру музыкант Валерий Кипелов.

    Экскурсии на электросамокатах запустили в Капотне | Изображение 3Источник фото: телеканал «360»

    Пресс-секретарь Московского нефтеперерабатывающего завода Федор Казанцев отметил, что предприятие уже второй год подряд поддерживает экскурсионную программу в Капотне.

    «Она пользуется большой популярностью у жителей. В прошлом году, когда экскурсии только начались, их посетили больше ста человек. Это возможность узнать больше об истории района, полюбоваться природой, посетить самые интересные точки в районе, в том числе и главную промышленную достопримечательность — Московский нефтеперерабатывающий завод», — рассказал Казанцев.

    Экскурсии на электросамокатах запустили в Капотне | Изображение 4Источник фото: телеканал «360»

    Руководитель экскурсионного отдела Музея Москвы Андрей Клюев познакомил тех, кто пришел на экскурсию, с местными лебедями.

    «Там уже на протяжении нескольких десятилетий живут лебеди, пары лебедей. Для них оборудуются домики, специальные кормушки, они плавают, им хорошо. И это действительно такие питомцы Нефтеперерабатывающего завода, который за ними следит, кормит их», — рассказал Клюев.

    Фотограф: Владимир Антропов