Экскурсии на электросамокатах запустили в Капотне

Экскурсии в новом формате запустили в Капотне в рамках второго сезона проекта «Москва без окраин».

«Капотня стала совершенно новым красивым районом Москвы. Ломаются все стереотипы. Эта экскурсия организованна Музеем Москвы, который не так давно проводил выставку, посвященную району Капотня. И проводится это совместно с нефтеперерабатывающим заводом, который является социально ориентированным», — рассказала о проекте сенатор Российской Федерации Инна Святенко.

Источник фото: телеканал «360»

Посетители экскурсии общаются с профессиональным гидом, который рассказывает об истории, архитектуре, градостроительных особенностях, природе и ландшафте самобытной Капотни. Гид также показывает уникальные места этого района.

Источник фото: телеканал «360»

Участники экскурсии посетят сквер Героев-Нефтяников, проедут на самокатах мимо стадиона, где воспитывались звезды российского футбола братья Березуцкие и Игорь Симутенков. Проедут также Дом культуры, где начинал карьеру музыкант Валерий Кипелов.

Источник фото: телеканал «360»

Пресс-секретарь Московского нефтеперерабатывающего завода Федор Казанцев отметил, что предприятие уже второй год подряд поддерживает экскурсионную программу в Капотне.

«Она пользуется большой популярностью у жителей. В прошлом году, когда экскурсии только начались, их посетили больше ста человек. Это возможность узнать больше об истории района, полюбоваться природой, посетить самые интересные точки в районе, в том числе и главную промышленную достопримечательность — Московский нефтеперерабатывающий завод», — рассказал Казанцев.

Источник фото: телеканал «360»

Руководитель экскурсионного отдела Музея Москвы Андрей Клюев познакомил тех, кто пришел на экскурсию, с местными лебедями.

«Там уже на протяжении нескольких десятилетий живут лебеди, пары лебедей. Для них оборудуются домики, специальные кормушки, они плавают, им хорошо. И это действительно такие питомцы Нефтеперерабатывающего завода, который за ними следит, кормит их», — рассказал Клюев.

Фотограф: Владимир Антропов