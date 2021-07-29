Экскаваторщика осудили за гибель прораба на Ямале

В ЯНАО перед судом предстал экскаваторщик, которого обвинили в гибели прораба во время строительства медицинского центра в Салехарде. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Выяснилось, что строительство объекта проводилось в темное время суток с нарушениями техники безопасности. В ходе работ ковш экскаватора, который подсудимый использовал не по назначению, соскочил и попал прорабу по голове. Полученные травмы оказались смертельными. Мужчина умер в больнице через несколько месяцев. Суд приговорил экскаваторщика к одному году лишения свободы условно.