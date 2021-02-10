Экс-журналист, лишившийся квартиры, попросил о помощи

Недавно в СМИ появилась информация, что в подъезде одного из столичных домов якобы живет некий Тигран Логян, называющий себя бывшим работником «Вечерки». По данным издания, мужчина там никогда не числился. Корреспондент «Вечерней Москвы» связался с ним.

Логян объяснил, что сотрудничал с некоторыми изданиями как внештатный корреспондент. Журналист писал про недвижимость и строительство в нулевых годах.

«Публикации у меня были и в „Вечерке“, и в издании „Квартирный ряд“, в „Строительной газете“. Сейчас я ищу работу по специальности, также — в качестве фрилансера, изучаю вакансии на специальном сайте в библиотеке», — рассказал Тигран.

Он объяснил, что остался без жилья из-за обмана, когда неудачно вложился в недвижимость в Сочи. Информацию о том, что он живет в подъезде, мужчина опроверг.

Логян заключил, что будет благодарен, если ему предложат не деньги, а возможность честно заработать.