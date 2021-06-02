Экс-жених Бузовой провел первый эфир на «ДОМе-2»

Блогер и рэпер Давид Манукян (Dava) своим приходом на проект телеканала «Ю» «ДОМ-2» вызвал настоящий фурор. Он принес его участникам в подарок модные игрушки «попит» и узнал, что у него есть 40-летняя поклонница Наталья Роинашвили. Но он не стал давать ей надежду.

Как сообщил Starhit, Манукян в ответна вопрос, готов ли принять ухаживания Наталья сообщил, что женщина может проявлять лишь симпатию. Ухаживать должен мужчина. Давид сразу же вынужден был разбираться с проблемами участников проекта. Надежду Ермакову опять обманул ее бойфренд. Катю Горину бросил Дмитрий Антошкин, причем выяснилось, что их отношения, несмотря на противоположные утверждения, все еще оставались платоническими. Антошкину пришлось покинуть шоу.

Блогер исполнил для оставшихся одну из своих песен.

О том, что бывший парень телеведущей и певицы Ольги Бузовой станет новым ведущим реалити-шоу «ДОМ-2» стало известно 25 мая. Ранее исполнительница жаловалась фолловерам, что он бил ее, оскорблял и плевал в лицо.