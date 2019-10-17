Экс-жена Абрамовича вышла замуж за греческого миллиардера

Торжественная церемония бракосочетания состоялась на прошлой неделе. Молодожены предпочти видеть на свадьбе только родных и близких людей, поэтому все прошло «очень скромно и уютно». На мероприятии присутствовали Майя Хоук, Дерек Бласберг, Дженнифер Майер и другие.

О помолвке пары стало известно еще летом, а сам роман начался около полутора лет назад. Возлюбленные долго скрывали свои отношения от посторонних глаз, и первый их совместный снимок появился только в январе 2019 года. Причем кадр опубликовали не Жукова или Ниархос, а близкий друг — журналист Дерек Бласберг. Они все вместе встречали Новый год в Перу.

Дарья Жукова является бизнеследи и дизайнером. В 2005 году она познакомилась с одним из самых богатых людей в России, Романом Абрамовичем, за которого позже вышла замуж. У супругов есть сын Аарон-Александр и дочь Лея. Жукова и Абрамович развелись в 2017 году, но смогли сохранить дружеские отношения.

Для Ставроса Ниархоса брак с Жуковой будет первым. Он потомок самого известного в Греции предпринимателя и судовладельца.